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11:43   1 Марта 2019
Россия

Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Махачкалы в Санкт-Петербург

Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Махачкалы в Санкт-Петербург

Пассажирка скончалась на борту самолета во время перелета из Махачкалы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе авиакомпании «Победа», которая выполняла рейс. Отмечается, что трагедия произошла накануне. После приземления авиалайнера в аэропорту «Пулково» в Северной столице стюардессы попытались разбудить женщину, добавил собеседник агентства.

«Но, к сожалению, выяснилось, что она мертва», — отметил источник.

Также известно, что у женщины была онкология. Она отправилась в Петербург, чтобы пройти лечение.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #самолет #смерть #общество

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