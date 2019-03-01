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11:48   1 Марта 2019
Весь мир

Лукашенко: У России нет планов «поглотить» Белоруссию

Лукашенко: У России нет планов «поглотить» Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко, заявил, что не видит со стороны властей РФ никаких намерений или планов включить республику в состав России.

Об этом президент Белоруссии заявил в пятницу, выступая в Минске в рамках встречи с представителями СМИ и общественности.

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России (Владимира Путина), что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это, - отметил Лукашенко, добавив при этом: - Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь».

По словам Александра Лукашенко, сейчас белорусы хотят «быть с Россией», но жить при этом «в своей квартире».

Ранее сообщалось, что Лукашенко, в ходе «Большого разговора с президентом» заявил, что у Минска и Москвы такая судьба – быть вместе. При этом он отметил, что братьев не выбирают. По его словам, может быть, большой сосед и бывает иногда «такой-сякой», но и Белоруссия тоже не всегда «белая и пушистая».

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #минск #белоруссия #лукашенко

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