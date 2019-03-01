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11:37   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко согласился на «общий рубль» с Россией

Лукашенко согласился на «общий рубль» с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, представляющей собой не российский, а «общий рубль». Об этом он заявил в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) мне риторически говорит — конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль», — отметил политик.

По словам главы республики, это будет не российский или белорусский рубль, он будет общим. Главным вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве, подчеркнул белорусский президент, является проблема эмиссионного центра. Лукашенко также заметил, что российский глава Владимир Путин предложил создать эмиссионный центр в Минске, а сам Лукашенко выступил за то, чтобы он был создан в Санкт-Петербурге - на родине президента РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #лукашенко #рубль

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