Лукашенко: Судьба Минска и Москвы – жить вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что старших братьев не выбирают и у Москвы и Минска такая судьба – быть вместе.
Об этом белорусский лидер заявил в пятницу в рамках «Большого разговора с президентом». Его слова приводит в своем микроблоге Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов
«Судьба наша такая - жить вместе. Даже если наш старший брат не очень такой-сякой, но братьев же не выбирают. И мы тоже не всегда пушистые и беленькие», - заявил президент Белоруссии, подчеркнув, что наши страны должны быть вместе.
Лукашенко о Москве и Минске: Судьба наша такая - жить вместе. Даже если наш старший брат не очень такой-сякой, но братьев же не выбирают. И мы тоже не всегда пушистые и беленькие. Но мы должны быть вместе pic.twitter.com/VM5XQI75Ze— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2019 г.