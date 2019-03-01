Лукашенко: Судьба Минска и Москвы – жить вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что старших братьев не выбирают и у Москвы и Минска такая судьба – быть вместе.

Об этом белорусский лидер заявил в пятницу в рамках «Большого разговора с президентом». Его слова приводит в своем микроблоге Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

«Судьба наша такая - жить вместе. Даже если наш старший брат не очень такой-сякой, но братьев же не выбирают. И мы тоже не всегда пушистые и беленькие», - заявил президент Белоруссии, подчеркнув, что наши страны должны быть вместе.