СК: Группа Дятлова погибла из-за лавины и низкой подготовки

Туристическая группа Дятлова, в которой состояло девять человек, погибла из-за схода лавины и низкого уровня подготовки, считают криминалисты Следственного комитета России.

Эксперты указали, что глава тургруппы Игорь Дятлов не мел необходимого опыта, чтобы проводить походы подобного уровня сложности. Также сами туристы не подготовились должным образом к походу зимой, в частности они не обладали нужными навыками, снаряжением и полноценной картой местности.

В документе указано, что студенты неудачно выбрали место для ночевки на склоне горы, где на их палатку сошел снежный оползень. Специалисты указали, что вес снежной массы составил не менее нескольких тон, а «дятловцы» частично спровоцировали его сход, когда готовили место и срезали часть склона.

Судебно-медицинская экспертиза показала смерть в результате замерзания. Первую группу обнаружили без верхней одежды, они не смогли долго поддерживать костер. Вторая группа отправлялась к палаткам за продуктами и вещами. У членов третьей группы, которая спустилась к притоку реки Лозьва, обнаружили прижизненные телесные повреждения.

«Видимо, снежно-ледовый перешеек под их тяжестью провалился, и они были накрыты рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее пяти метров», — указано в документе.

Туристическая группа Дятлова погибла в горах Северного Урала 2 февраля 1959 года.