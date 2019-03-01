Кудрин заявил о неэффективности особых экономических зон

Счетная палата, проанализировав итоги анализа импорта и экспорта резидентами ОЭЗ, пришла к выводу, что особые экономические зоны оказались бесполезными для целей развития вывозимых поставок за пределы ЕАЭС.

«Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются», — сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В ведомстве отметили, что метод стимуляции экспорта российских товаров из ОЭЗ, который выбрали власти, бесполезен. Счетная палата предложила рассмотреть идею введения новых мер. Письма с таким мнением направятся в ФТС и правительство, а аналитический отчет в Госдуму и Совет Федерации.

По информации ведомства, продукция из ОСЗ на внешние рынки почти не выходит, а пребывает территориально в ЕАЭС. С 2013 по 2016 год стоимостной объем экспортной продукции не вырос больше 8%.

Начиная с 2013 по 2017 годы, резиденты импортировали на территории ОЭЗ продукцию, таможенная стоимость которых составила почти 95 миллиардов рублей. А экспортировали по окончанию процедуры свободной таможенной зоны на 44,6 миллиарда рублей.

Известно, что с 2013 по 2016 год самой востребованной для резидентов процедурой стал реипорт. По оценке ведомства, резиденты сэкономили на платежах выше 27 миллиардов рублей.

Но два года назад таможенная процедура реимпорта практически перестала использоваться, потому что под нее стали попадать товары, которые изготовлены из продукции ЕАЭС или остались в нетронутом виде. Ведомство зафиксировало резкий спад деловой активности резидентов, и в 2017 год импорт товаров на территории ОЭЗ и экспорт продукции после переработки сократился больше, чем в два раза.