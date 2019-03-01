США потратили на провальную атаку на российское СМИ миллионы долларов

Газета The Washington Post расписала «первую успешную кибератаку» США на Россию как «успешное отключение от интернета» российского «Агентства Интернет-исследований» (IRA) руками Кибернетического командования США (US Cyber Command).

Кибератака произошла в минувшем ноября в связи с промежуточными выборам в американский Конгресс, пишет издание. Как сообщает анонимный источник, работа IRA «была парализована». При этом на самом деле атака пришлась на «Федеральное агентство новостей» и дочку USA Really. Но бравых американских хакеров это не смутило.

Западные СМИ пытаются связать IRA и ФАН, хотя нет никаких доказательств родства двух компаний нет. Информация газеты о «парализации» работы сайта ФАН также оказалась сильно преувеличена.

Интернет-хулиганство диванных хакеров оказалось таким незначительным и бездарным, что ему не придали значения, сообщает ФАН. Тем не менее, затраты на атаки US Cyber Command обходятся налогоплательщикам США в кругленькую сумму. Вашингтон много раз заявлял о «российском вмешательстве», при этом кибератака на российские СМИ получилась топорная и неуклюжая.

Американцы лишь попытались извлечь данные с помощью «трояна» и фишинга через мобильный одного из сотрудников. Заражение локализовали в штатном режиме, а серверы продолжили бесперебойную работу.

Самой показательной оказалась «европейская» кибератака на USA Really. Бойцы уничтожили два «зеркальных» сервера сайта. US Cyber Command потребовали от провайдеров в Швеции и Эстонии предоставить доступ к управлению в дата-центрах. Затем диванные хакеры с паролями суперпользователя обнулили информацию. При этом европейские сервера выполняли функцию резервных копий для удобства доступа, поэтому на российском сайте это никак не сказалось.

Американские СМИ назвали примитивную атаку «сигналом для всех противников США в Интернете». Отметим, Кибернетическое командование вооруженных сил состоит из около 150 подразделений, в которых постоянно служит более 6200 человек. Его бюджет в 2018 году составил 647 миллионов долларов. Даже если оценивать потери российских СМИ за «уничтоженное» оборудование в две тысячи долларов, появится пропасть, в которой исчезают деньги американских граждан.

Аналитик киберконфликтов Томас Рид уверен, что такая кибератака не может служить поводом для гордости и россияне «могут просто посмеяться над этим».