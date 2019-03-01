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11:16   1 Марта 2019
Весь мир

Число жертв схода оползня в Индонезии увеличилось до семи

Число жертв схода оползня в Индонезии увеличилось до семи

Количество погибших в результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии увеличилось до семи. Об этом в пятницу сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Ранее поступала информация о четырех жертвах стихийного бедствия.

По данным издания, под завалами могут оставаться более 30 человек. Еще 19 были спасены.

«Ожидается, что под завалами может быть много погибших», — сообщил журналистам представитель управления.

Оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси, который принадлежит провинции Северный Сулавеси. Ранее СМИ писали о том, что всего под завалами могли оказаться свыше 60 человек. Спасательная операция продолжается.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #оползень #индонезия

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