Число жертв схода оползня в Индонезии увеличилось до семи

Количество погибших в результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии увеличилось до семи. Об этом в пятницу сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Ранее поступала информация о четырех жертвах стихийного бедствия.

По данным издания, под завалами могут оставаться более 30 человек. Еще 19 были спасены.

«Ожидается, что под завалами может быть много погибших», — сообщил журналистам представитель управления.

Оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси, который принадлежит провинции Северный Сулавеси. Ранее СМИ писали о том, что всего под завалами могли оказаться свыше 60 человек. Спасательная операция продолжается.