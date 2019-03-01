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11:09   1 Марта 2019
Россия

Планировавших серию терактов задержали в ХМАО

Планировавших серию терактов задержали в ХМАО

Сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали в ХМАО членов террористической ячейки, которые планировали серию атак и убийства сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель МВД России Ирина Волк.

«Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России совместно с управлением ФСБ России по ХМАО пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки,", — заявила она журналистам.

По словам представителя Министерства внутренних дел РФ, задержанные разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с подпольем, располагающимся на Северном Кавказе

В результате оперативно-разыскных действия стало известно, что участники ячейки, помня о конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Там боевики, заметила Волк, обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, а также на органы государственной власти и правопорядка. Помимо этого, они собирались произвести взрывы в местах массового скопления людей, добавила представитель МВД.

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Автор: Алла Ларионова
#терроризм #фсб #мвд

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