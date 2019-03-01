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11:17   1 Марта 2019
Россия

Административное здание возле Савеловского вокзала Москвы загорелось

Административное здание возле Савеловского вокзала Москвы загорелось

Ремонтируемый административный корпус загорелся в северной части Москвы на площади 100 квадратных метров. Об этом стало известно 1 марта от пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве. 

По их словам, оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве передали информацию о возгорании, которое случилось по адресу: улица Складочная, дом 1. 

«На место выехали пожарно-спасательные подразделения, установившие, что в отдельно стоящем и ремонтируемом здании происходило загорание утеплителя на общей площади около 100 квадратных метров», — сказал представитель спецслужбы.

Он подчеркнул, что в данный момент пожар устранен, а до прибытия спасательной службы было эвакуировано 20 человек.

Известно, что пожар повлек за собой образование густого дыма в районе Савеловского вокзала, проникший на станцию метро «Савеловская».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар в москве #савеловская

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