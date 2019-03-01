ДНР: Силовики Украины 17 раз за сутки нарушили перемирие

Вооруженные формирования Украины 17 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявил 1 марта представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Они использовали 84 мины калибрами 82 и 120 миллиметра, стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Представитель сообщил об обстреле Васильевской насосной станции, которая располагается в пригороде Ясиноватой у линии соприкосновения. Строение снабжает водой близлежащие населенные пункты. Сотрудники предприятия находятся в укрытии.

«Сегодня в 8.25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Васильевка с применением гранатометов», — сказал представитель ведомства.

И.о. главы города Горловка Иван Приходько также сообщил об атаке со стороны ВСУ. Военные обстреляли поселок Гольма на окраине населенного пункта и попали во второе здание по Школьному проспекту.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации Организации Объединенных Наций, в конфликте погибло более 10 тысяч человек, среди которых есть мирные жители и дети. 29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе. Однако украинские вооруженные формирования не соблюдают договоренности. Киев не исполняет обязательства по минским соглашениям.