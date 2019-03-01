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11:20   1 Марта 2019
Политика

RT: Бортко назвал безумием слова Климкина о России и Белоруссии

RT: Бортко назвал безумием слова Климкина о России и Белоруссии

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко прокомментировал высказывание главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Россия и Белоруссия произошли, отделившись от Украины.

Мнение Владимира Бортко на этот счет в пятницу приводит RT.

«Украина, Россия и Белоруссия — один и тот же народ, который произошел от Киевской Руси. Она действительно Киевская, но это общее место образования нашей страны, именно нашей, которая состоит из трех ветвей. Это один и тот же народ. Безумие говорить, что все произошло от Украины», - заявил режиссер.

RT: Бортко назвал безумием слова Климкина о России и Белоруссии

При этом он отметил, что слова Климкина можно объяснить лишь желанием как-то объяснить образование Украины, где говорят о своей отдельной культуре и своем языке, ведя отсчет от Запорожской Сечи, но что было до нее и после – непонятно. Бордко добавил также, что Украине очень хочется представить себя отдельной нацией, поэтому они пытаются находить и подчеркивать какие-то отличия, которых на самом деле нет.

 «Мы один народ», - подчеркнул депутат.

В то же время, Владимир Бортко напомнил о важнейшей роли, которую на протяжении своей истории Украина играла в формировании Европы и европейских ценностей, так как сама она всегда была европейской нацией.

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Автор: Александр Люблинский
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