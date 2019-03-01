Временное правительство появится в Ливии

Временный кабинет министров появится в Ливии на два года, пока не завершится разработка Конституции и не пройдет референдум, пишет издание Sputnik.

Накануне в стране прошла Генеральная национальная конференция, где предложили план по урегулированию кризиса. Автором инициативы является глава оргкомитета Ливийской национальной конференции Мухаммад аль-Абани.

В декабре 2015 года в Ливии подписали Схиратское соглашение, которое одобрил Совбез OОН. Документ предполагал создание Президентского совета и правительства. Совет должен был принять командование над национальной армией.

Президентский совет состоит из трех политиков от трех регионов Ливии. Председателем является Фаиз Сарадж, первым заместителем — Халиф Хафтар. Есть и второй заместитель, который представляет юг страны.

По словам аль-Абани, Схиратский документ является основным в процессе мирного урегулирования кризиса, но это не «священный текст» — его можно редактировать и вносить правки, опираясь на политическую ситуацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призывал к мирному урегулированию гражданской войны в Ливии. Для диалога нужно привлечь все стороны конфликта: политические силы, племенные группы и представителей регионов.