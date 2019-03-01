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3:16   1 Марта 2019
Весь мир

Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

Проект резолюции США по Венесуэле, предполагающий новые выборы президента под международным наблюдением, стал «кульминацией» действий Вашингтона в этой истории. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания.

По его словам, представленный США проект является «кульминацией американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле».

Небензня отметил, что как месяц назад, так и накануне, в ходе заседаний СБ стало очевидно, что большинство стран Западного полушария, независимо от политических предпочтений, выступают за решение проблем Венесуэлы на основе диалога.

Дипломат заявил, что инклюзивный общенациональный диалог является первой необходимостью. По его словам, несмотря на это, Вашингтон идет к своей цели по эскалации напряженности  и реализации сценария США по неконституционной смене власти.

Небензя отметил, что «лицемерная забота о гуманитарном положении» в стране – это всего лишь прикрытие для того, чтобы сменить власть в Каракасе.

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Автор: Олег Королев
#сша #сб оон #небензя

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