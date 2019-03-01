Порошенко ущипнул мужчину за нос во время встречи с избирателями

В интернете появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко щипает за нос мужчину. Ролик с произошедшим обнародовала на своей странице Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

На кадрах видно, как глава государства с улыбкой бьет мужчину по плечу и хватает его за нос. Журналистка сообщила, что видеозапись была снята во время поездки Порошенко в Запорожье.

Ранее Высоцкая опубликовала другое видео с этой же встречи с избирателями, на котором Порошенко срывает шапку с головы женщины. Этот роли вызвал широкий общественный резонанс на Украине. Администрация главы государства заявила, что Порошенко сорвал головной убор случайно.

Высоцкая отметила, что произошедшее во втором случае ее удивило и шокировало больше, чем в предыдущем. По ее мнению, это говорит о том, что неуважение со стороны Порошенко к людям является системным.