Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи во вьетнамском Ханое договорились продолжить обсуждение двусторонних отношений, сообщают государственные СМИ КНДР.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что оба лидера назвали второй саммит хорошим шансом для укрепления взаимного доверия и улучшения отношений. Трамп и Ким Чен Ын обещали провести встречу повторно для того, чтобы продолжить продуктивную дискуссию.

Главы КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели второй по счету саммит в столице Вьетнама в среду и четверг. Встреча закончилась без подписания каких-либо документов.

На пресс-конференции Трамп заявил, что разногласия с Северной Кореей не касались снятия санкций. По его словам, Пхеньян отказался уступать в «другой сфере». Позже северокорейская сторона заявила, что речь шла лишь о частичном снятии санкций Совбеза ООН.