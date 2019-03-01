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2:03   1 Марта 2019
Россия

Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

После аварии в Гагаринском тоннеле в Москве скончался сотрудник ГИБДД, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла около 23:00 среды. Сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП в Гагаринском тоннеле. В момент, когда они находились в служебном автомобиле и оформляли незначительный дорожной инцидент, в них въехала иномарка Lexus.

В результате ДТП оба инспектора получили тяжелые травмы. В столичном управлении ГИБДД уточнили, что от полученных ранений позже сотрудник ГИБДД скончался.

После инцидента на месте прибыли три кареты «скорой помощи», восемь экипажей УГИБДД и дорожный патруль ЦОДД.

По факту инцидентна московский главк МВД проводит проверку.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Ранения получили четверо человек.

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Автор: Олег Королев
#москва #дтп #сотрудник гибдд

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