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1:32   1 Марта 2019
Весь мир

Небензя: РФ вынужденно наложила вето на резолюцию США по Венесуэле

Небензя: РФ вынужденно наложила вето на резолюцию США по Венесуэле

Россия вынужденно использовала право вето в СБ ООН против американского проекта резолюции по Венесуэле, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, право вето было применено вынужденно, поскольку американский проект не нацелен на решение проблем Венесуэлы. Он отметил, что Россия предложила альтернативный проект резолюции, который мог бы помочь венесуэльцам решить свои проблемы самостоятельно, без внешнего вмешательства.

Небезня позже добавил, что сегодняшнее голосование является ярким примером того, что право вето нужно для того, чтобы отстоять мир и право народов самим решать свою судьбу. Дипломат заявил, что было очевидно, что без ответственного использования этого права совет сам рискует превратиться в угрозу миру и безопасности.

Американский проект резолюции предполагал проведение в США новых выборов президента под международным наблюдением. Российский документ напротив, предлагал отстаивать независимость и суверенность Венесуэлы, а также решать сложившуюся ситуацию с помощью «механизма Монтевидео».

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #небензя #монтевидео

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