Небензя: Российский проект резолюции СБ ООН был преднамеренно «убит»

Совбез ООН, проголосовав против представленного Россией проекта резолюции по Венесуэле, убил его. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя заявил, что Россия вынужденно применила право вето, поскольку проект США не нацелен на решение проблем Венесуэлы. По его словам, российская сторона предложила альтернативный проект резолюции, который поможет венесуэльцам самостоятельно, без внешнего вмешательства решать свои проблемы.

Американский проект предполагал проведение в Венесуэле новых выборов президента под международным наблюдением. Российский проект резолюции напротив, предлагал отстаивать независимость и суверенность государства и решить сложившуюся ситуацию через «механизм Монтевидео» , который подразумевает немедленный запуск диалога, начало переговорного процесса сторон, а также выработку соглашения и его реализацию.