Суд Калифорнии пытается «спустить на тормозах» иск российского Федерального агентства новостей против американской компании Facebook, сообщает Daily Beast.

Издание отмечает, что причиной этому якобы является то, что санкции не позволяют американским адвокатам представлять интересы ФАН в американском суде. Однако, ограничительные меры предусматривают исключение для правозащитников: для этого юристы должны подать заявление на получение лицензии от Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США. Согласно данным Daily Beast, адвокаты из двух американских фирм, представляющие интересы ФАН, якобы не получили их.

В свою очередь представители защиты ФАН заявили, что американские юристы подготовили все нужные документы, подали ходатайство и получили разрешение от Минфина США. Однако, процесс затянулся из-за затянувшегося на 40 дней шатдауна правительства.

После того, как шатдаун закончился, представляющие интересы ФАН адвокаты смогли подать документы. По их словам, разрешение уже получено и поэтому в скором времени ожидается возобновление дела.

Ранее соцсеть должна была дать ответ на поданный иск, однако из-за введения санкций против ФАН дело было приостановлено и ответ от компании не был получен.

Юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые ФАН для защиты своих интересов, 20 ноября минувшего года подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании - в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния, находящийся в Сан-Франциско. В нем указывалось, что Facebook нарушила закон о свободе слова в отношении ФАН и дискриминировало российское агентство по национальной принадлежности.

Спустя месяц после того, как иск был подан, Госдеп и Минфин внесли ФАН в черный список лиц и компаний, якобы связанных с вмешательством в выборы 2016 года. Это создало для агентства некоторые препятствия в отстаивании своих интересов в суде - введение санкций означало запрет американским фирмам и частным лицам иметь дела с ФАН, в том числе - представлять агентство в суде.

Daily Beast заявляет, что якобы не могло получить комментарий от юриста, представляющего ФАН. Однако, это не помешало газете распространять фейковые сведения и тем самым попытаться оказать давление на суд. Федеральное агентство новостей расценивает нагнетание ситуации как попытку не допустить процесса, в котором ФАН должен выйти победителем.