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0:24   1 Марта 2019
Весь мир

США объявили награду за сведения о местонахождении сына бен Ладена

США объявили награду за сведения о местонахождении сына бен Ладена

Вашингтон объявил награду в размере до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена. Об этом сообщил директор бюро дипломатической безопасности Госдепа США Майкл Эванофф.

В ходе выступления на брифинге в четверг, Эванофф напомнил, что ранее американские власти ввели санкции против Хамзы бен Ладена. По данным американской стороны, он представляет собой серьезный риск национальной безопасности и американским гражданам.

Согласно данным госдепа, Хамза бен Ладен с августа 2015 официально состоит в «Аль-Каиде» и выступает с призывами к атаке против стран Запада, в том числе мести против американцев и США.

Ранее суд немецкого города Гельзенкирхен признал правомерной депортацию в Тунис Сами А, бывшего охранника Усамы бен Ладена, в Тунис.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена судом в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #аль-каида #усама бен ладен

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