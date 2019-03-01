СБ ООН отверг проект резолюции России по Венесуэле

СБ ООН семью голосами против не принял российский проект резолюции по Венесуэле, сообщают РИА «Новости».

Председатель Совбеза постпред Экваториальной Гвинеи Анатолио Ндонг Мба заявил, что четыре страны проголосовали за проект, семь - против и еще четыре воздержались. Таким образом, проект не был принят.

Итоги голосования свидетельствуют, что Россия, КНР, Экваториальная Гвинея и ЮАР поддержали документ

Россия и США внесли на рассмотрение Совбеза резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле. Российская сторона в своем документе предложила сохранить суверенитет и целостность южноамериканской страны, а также разрешать ситуацию через «механизм Монтевидео», подразумевающий немедленный запуск диалога, начало переговорного процесса, а также выработку соглашения и его реализацию.

Ранее Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в СБ ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых выборов в Венесуэле.