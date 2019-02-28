Трамп обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи итоги саммита с лидером КНДР

Американский лидер Дональд Трамп пообщался по телефону с коллегами из Японии и Южной Коре. Глава Белого дома поведал политикам о прошедшем в Ханое саммите с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также заверил в продолжении диалога между США и Пхеньяном и координации с союзниками. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

Трамп, по ее словам, по телефону побеседовал с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время возвращения из вьетнамского Ханоя, где он провел встречу с Ким Чен Ыном. Сандерс также отметила, что каждый разговор продолжался 10-15 минут.

Президент США рассказал им о прошедших встречах с Ким Чен Ыном и руководством Вьетнама. Глава Белого дома также сообщил, что его администрация «продолжит диалог» с лидером Северной Кореи и будет как и ранее тесно координироваться с союзниками.

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй саммит глав США и КНДР. Переговоры завершились без подписания каких-либо документов.