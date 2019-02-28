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22:36   28 Февраля 2019
Весь мир

Композитор Андре Превин скончался в США

Композитор Андре Превин скончался в США

Обладатель четырех премий «Оскар» американский композитор Андре Превин ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета New York Times в четверг.

Мэтр умер этим утром в своем доме в Нью-Йорке. Информацию о его кончине подтвердила изданию менеджер музыканта Линда Петрикова.

Превин родился в еврейской семье, иммигрировавшей из России. В 1937 его семья бежала из Германии во Францию, а после отправилась в США, где Превин через некоторое время стал гражданином страны.

Работа Превина в кинематографе четырежды была удостоена премии «Оскар». Статуэтку от получил как композитор за фильмы «Жижи» (1958), «Irma la Douce» (1963), «Моя прекрасная леди» (1964), «Порги и Бесс» (1959),

В 1970-х годах Превин состоял в браке с известной актрисой Миа Фэрроу – бывшей жене певца Фрэнка Синатры, которая после вышла замуж за знаменитого режиссера Вуди Аллена.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #композитор #андре первин

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