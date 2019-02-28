Премьер Израиля отверг обвинения в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг в очередной раз отверг обвинения в коррупции. Соответствующее заявление политик сделал в видеобращении, показанном в прямом эфире основных каналов местного телевидения.

«Левые на протяжении трех лет делают все возможное, чтобы свергнуть правое правительство», — заявил глава кабмина Израиля.

Он также обвинил их в попытках пытаются повлиять на выборы, говоря о предстоящих 9 апреля досрочных выборах в парламент страны. Политик подчеркнул, что не собирается ломаться и намерен продолжить бороться. Натаньяху также сообщил о планах оставаться на своем посту еще много лет.

«Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды», — добавил он.

В четверг генпрокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит рассказал, что намерен выдвинуть обвинения против Нетаньяху по делам о коррупции.