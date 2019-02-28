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21:54   28 Февраля 2019
Весь мир

Генпрокурор Израиля предъявит премьер-министру Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля предъявит премьер-министру Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить главе правительства Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В израильской Генпрокуратуре заявили, что Биньямину Нетаньяху предъявят обвинения по нескольким делам в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В ведомстве утверждают, что первый коррупционный инцидент связан с получением Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей израильского бизнеса в обмен на исполнение их просьб. Второе дело касается законов, которые, по мнению следствия, Нетаньяху якобы принял в пользу издателя газеты «Едиот Ахронот» Арнона Мозеса. Третьим делом, по которому проходит премьер-министр, является предполагаемая помощь бизнесмену Шулю Эловичу, владельцу компании «Безек». Следствие считает, что Нетаньяху помогал предпринимателю в обмен на «положительный образ» в публикациях новостного портала Walla!.

Ранее в израильском парламенте сообщили, что коррупционные обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху помогли главе правой партии «Стойкость Израиля» Бени Ганцу набрать популярность среди населения перед предстоящими выборами в Кнессет. 

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Автор: Александра Леснова
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