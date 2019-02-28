Зампостпреда РФ сообщил в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма в Россию

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин сообщил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое и социально-экономическое пространство России.

Балакин в ходе своего выступления на заседании постоянной комиссии ОБСЕ отметил, что те, кто утверждает об «аннексии» этой территории, проявляют неуважение к народу полуострова, который является единственным носителем суверенитета в данной ситуации.

«Теперь же людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор», — отметил дипломат.

Балакин подчеркнул, что западные страны отстаивают принципы демократии «на словах», но принимают карательные меры в отношении тех, кто высказал мнение и принял политическое решение о собственной судьбе. Крымчанам не дают визы, а для представителей международного бизнеса на территории полуострова искусственно создаются препятствия. Балакин считает, что высказанная в 2014 году населением Крыма позиция позволила этой территории избежать гражданской войны, которая длится в Донбассе уже на протяжении пяти лет.

«Так что жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. Те, кто не верит, может сам посетить республику Крым и Севастополь и убедиться в этом. Конечно, еще много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается», — заключил Балакин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что с 2015 года ВВП Крыма увеличился на 55%, а Севастополя - на 66%. Он пообещал, что развитие Крыма и Севастополя в социальной и экономической сфере уровняется со средними показателями по России к 2022 году. Чиновник утверждает, что главным направлением государственной и федеральной целевой программ является преодоление отставания Крыма и Севастополя от уровня инфраструктуры по всей стране. На полуострове планируется активное развитие транспортного и энергетического комплексов, инфраструктуры и водопроводной системы. Для этих целей выделяется 55% от общей суммы финансирования. Он добавил, что протяженность автомобильных дорог в регионе существенно выросла, а к 2022 году количество трасс удвоится.