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20:44   28 Февраля 2019
Россия

Генпрокуратура нашла у Шестуна незаконное имущество на полмиллиарда рублей

Генпрокуратура нашла у Шестуна незаконное имущество на полмиллиарда рублей

Генпрокуратура выявила у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна незаконно нажитое имущество еще на 425 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральная прокуратура России в ходе следствия по делу о коррупции нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество стоимостью в 425 миллионов рублей. Это автомобильная спецтехника и 92 земельных участка.

Напомним: 5 февраля следствие предъявило Шестуну обвинения в коррупции. По версии правоохранительных органов, директор МКУ Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина на протяжении шести лет с помощью посредника передавала Шестуну взятки общей суммой около девяти миллионов рублей. Сам Александр не считает себя виновным и продолжает утверждать, что его оговорили.

В середине января Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в пользу государства имущества бывшего главы Серпуховского района стоимостью десять миллиардов рублей, что составляет почти два годовых бюджета города Серпухова. В ходе следствия у Шестуна обнаружили 565 земельных участков размером в 13 миллионов 430 тысяч квадратных метров, 22 автомобиля, дом с участком 17 гектар и две базы отдыха. В Генпрокуратуре утверждают, что во время следственных действий Шестун запланировал инсценировку самоубийства. Экс-чиновник надеялся, что его переведут из тюремной камеры в больницу, в которой, как оказалось, у подозреваемого есть связи. Шестун хотел подать ложные жалобы на ухудшение своего психического здоровья.

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Автор: Александра Леснова
#россия #следствие #подмосковье #новости #общество #серпуховский район #шестун

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