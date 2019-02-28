Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о хакерских атаках, которые США провели в отношении российских СМИ. По ее словам, DDoS-атака осуществлялась на «НТВ Мир», участвовали четыре миллиона IP-адресов, зарегистрированные в США.

Ранее киберкомандование ВС США (US Cyber Command) пыталось помешать работе ФАН и дочернему проекту USA Really. Объясняя атаку, в Вашингтоне заявили, что опасались «вмешательства» в промежуточные выборы. Однако оба издания нормально работали как во время атаки, так и после нее.

Гендиректор ФАН Евгений Зубарев заметил, что действия киберкомандования США больше похожи на работу хакеров-дилетантов, но никак не профи. Примечательно, что US Cyber Command существует на налоги американцев и получает баснословные суммы.

На прошлый год бюджет киберкомандования насчитывал почти 650 миллионов долларов. Если сравнивать с 2017 годом, то спонсирование выросло на 16%. В текущем году структуре выделят более 700 миллионов.

Атака на ФАН не первая. Правительство США принуждает коммерческие компании противодействовать работе СМИ. Так, ФАН заблокировал Google, остановив трансляцию в сервисе Google.News в ночь с 26 на 27 февраля. Страницы агентства в Twitter и Facebook тоже были заблокированы.

Депутат ГД Юрий Швыткин считает, что приведенные факты — яркий показатель того, как американские спецслужбы «творят темные делишки». Структуры вмешиваются в работу российских СМИ, которые не участвуют в политическом противостоянии.

Такие нападки не мешают США напоминать о демократии при каждом удобном случае. Однако, действия страны не имеют ничего общего со свободой слова — Вашингтон на самом деле ведет двойную политику. Белый дом ставит себя выше остальных и пытается диктовать условия другим, заключил Швыткин.