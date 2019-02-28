Экс-глава Центрального района Петербурга стал ответственным за связи с США

Экс-глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков назначен заместителем председателя Комитета по внешним связям и будет отвечать за связи с Европой и США. Об этом сообщает издание Петербургский Дневник.

Хлутков будет отвечать за международные связи со странами дальнего зарубежья: прежде всего это США и Европа. Также экс-глава будет работать со странами СНГ, российскими регионами и заниматься укреплением экономических и гуманитарных связей. Он отметил, что считает блок, по которому будет работать, «очень разнообразным и интересным».

«Конечно, все органы власти активно развивают международное сотрудничество. Комитет по внешним связям возглавляет эту работу», - прокомментировал свое назначение Андрей Хлутков.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов города: Андрея Хлуткова, Юлию Киселеву и Виталия Черкашкина. Остальных глав районов Беглов депремировал, как руководителей профильных комитетов города, ответственных за уборку города от снега.