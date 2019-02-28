Путин надеется на скорое решение конфликта Индии и Пакистана

Президент РФ Владимир Путин созвонился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский лидер надеется, что Нью-Дели решит конфликт с Исламабадом.

Ранее Путин отправил Моди телеграму, где соболезновал в связи с терактом 14 февраля против индийских военных. В телефонном разговоре он снова заострил на этом внимание.

Говоря о кризисе между Индией и Пакистаном, Путин понадеялся, что проблему получится решить в скором времени. Президент РФ также обсудил российско-индийские отношения. Он отметил, что сотрудничество развивается успешно.

Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум во Владивостоке. Мероприятие состоится в сентябре.