Небензя: РФ и ООН преодолели разногласия по конституционному комитету в Сирии

Россия и ООН смогла преодолеть разногласия по составу сирийского конституционного комитета, возникшие у сторон в декабре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя на заседании Совбеза ООН.

«Нам удалось перешагнуть через искусственно созданный неприятный инцидент, случившийся в декабре прошлого года, вокруг формирования конституционного комитета. Мы вместе со спецпосланником, а также Турцией и Ираном продолжаем работу по запуску этого механизма», — сообщил Небензя.

Ранее российская делегация обсудила с иранской стороной в Тегеране вопрос об организации сирийского Конституционного комитета в Женеве. Создать комитет было решено 30 января во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи: в его состав войдут представители сирийского правительства, оппозиции и общественные деятели. В декабре страны-участницы положительно оценили итоги переговоров с Сирией по поводу составу комитета. Главы РФ, Ирана и Турции подтвердили содействие работе комитета, в том числе через сотрудничество с сирийской стороной и со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.