Каждые пять дней в лагере для беженцев «Эр-Рукбан», который находится на юге Сирии, умирает ребенок. Такими данными поделился региональный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Хайрат Кабалари. Гуманитарная ситуация в лагере, расположенного в пределах 55-километровой «зоны безопасности» вокруг военной базы США «Ат-Танф», становится все хуже с каждым днем.

Недавно до лагеря «Рукбан» под охраной российской военной полиции смог добраться гуманитарный конвой ООН. Однако он не смог изменить гуманитарную ситуацию в лагере, но все же представители ООН впервые за долгое время смогли попасть на территорию лагеря и сообщить всему миру об горе тех, кто оказался в положении заложников Пентагона и террористов.

Маленькие дети и младенцы в «Рукбане» умирают из-за голода, сепсиса, респираторных и других заболеваний, которые можно было бы излечить, если обеспечить людей медобслуживанием и базовыми условиями жизни. Региональный директор ЮНИСЕФ призвал международное сообщество способствовать обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в печально известный лагерь.

Россия в Совбезе ООН призвала незамедлительно эвакуировать беженцев из «Рукбана», ответив таким образом на предложения американской стороны отправить в лагерь новый гуманитарный конвой. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва «предлагает выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблем «Рукбана», а не «тратить время на планирование новых гуманитарных конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии».

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия запросила у Организации полную информацию о судьбе грузов, доставленных в «Рукбан» во втором конвое. В первую очередь РФ требует выяснить — все ли грузы попали непосредственно беженцам.

Катастрофическая ситуация в лагере «Эр-Рукбан» возникла не просто так. Ведь он полностью контролируется боевиками сразу четырех вооруженных группировок, поддерживаемых силами США. Террористы полностью разграбили первый гумконвой в «Рукбан», а после сбыли гумпомощь беженцам за немалые деньги. Пользуясь покровительством США, группировки вербуют в свои ряды жителей лагеря, а также террористок-смертниц из отчаявшихся жительниц «Рукбана», многие из стали жертвами изнасилований или вынуждены были продавать себя за деньги.

В лагере террористы навели свои порядки, установив жесткий комендантский режим и полностью изолировав беженцев от вестей из внешнего мира. Россия и Сирия создали гуманитарные коридоры в Джлебе и Джебель аль-Гурабе, однако беженцы «Рукбан» не покидают: боевики убеждают лишенных объективной информации людей, что вся Сирия лежит в руинах, нормальной жизни они нигде не найдут, а на территориях, контролируемых правительством САР, их якобы ждут лишь аресты в качестве наказания за уклонение от военной службы.

«Эр-Рукбан» уже стал для американцев «токсичным активом», заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. При этом. отметил он, США предпочли сохранять контроль над ним до последнего. Он также добавил, что лагерь получил уже слишком много негативного освещения.

Они бы предпочли сохранять лагерь в Рукбане, чтобы в том числе держать боевиков под контролем, но теперь лагерь, как потерявший ценность, попытаются сбросить на россиян и Асада, — отметил глава центра «Кассад», — тем более что Россия и Асад согласны расселить беженцам, чтобы уменьшить возможности боевиков рекрутировать из лагеря и использовать гумпомощь в качестве давления на Россию и Сирию».

Однако ситуация в «Рукбане» продолжает становится все хуже. США самоустранились от решения проблем сирийских беженцев, и в результате в лагере хозяйничают террористы.

Пожалуй, важнейшую роль в трагедии «Рукбана» сыграла расположенная поблизости военная база США «Ат-Танф». Любые попытки армии сирийского правительства навести порядок в пределах «зоны безопасности» встречала ударами с воздуха коалиции во главе с американцами. В результате на юге Сирии образовалась неконтролируемая террористами зона, «полигон», где они установили такие порядки, какие хотели бы установить во всей Сирии.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что Соединенные Штаты не собираются выводить из «Ат-Танфа» войска, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа. Он подчеркнул, что такая ситуация угрожает законной власти САР, а также сирийскому народу и государственности в целом. «Воспитанные» США террористы могут не успокоиться еще долгие десятилетия, заявил он ФАН.

«Налицо отторжение и оккупация сирийской территории, грубое нарушение международного права, налицо ситуация, при которой даже если американские войска покинут территорию Сирии, — не только север Сирии, но и восток, — «Ат-Танф» они постараются сохранить за собой и сохранять здесь присутствие максимально долго, — отметил Шаповалов.

Заявления главы Белого дома о выводе американских войск были не более чем политической уступкой для политика, а также попыткой поднять собственный рейтинг среди американцев. Пентагон остается в Сирии — американцы получают значительные прибыли в результате контрабанды нефти с сирийских месторождений и готовы до последнего бороться за насильственное свержение законноизбранного президента САР Башара Асада. Кроме того, уверен эксперт, в ближайшее время США будут пытаться укрепить базу в «Ат-Танфе».