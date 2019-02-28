Путин отметил значимую роль женщин в правоохранительных органах

Владимир Путин отметил значимость роли женщин в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности. Он заявил об этом во время XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии «Щит и роза», сообщают РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в прошлые годы премию вручили уже десяткам сотрудниц силовых министерств и ведомств. Девушки проявили высокий профессионализм, смелость и самоотверженность при выполнении служебного долга. Президент отметил, что роль женщины в сфере правопорядка с каждым годом только растет, а карьерных возможностей для женщин в сфере обеспечения правопорядка становится все больше.

«С удовлетворением отмечу, что женщины играют все более значимую роль в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Они осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи, твердо стоят на страже закона и справедливости», — заявил президент.

Премия «Щит и роза» вручается сотрудницам правоохранительных органов и силовых ведомств России за выдающиеся личные качества и высокий уровень профессионализма. Церемония вручения премии проходит в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Участницы награждаются в номинациях «За верность служебному долгу», «За многолетнюю службу Отечеству», «За высокую гражданственность» и «За материнский подвиг». Последняя посвящена вдовам и матерям солдат, следователей и полицейских, погибших в боевых операциях и при исполнении служебных обязанностей.