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19:19   28 Февраля 2019
Весь мир

ИГ* в Сирии полностью разгромлено, заявили в ООН

ИГ* в Сирии полностью разгромлено, заявили в ООН

Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсон заявил, что террористы ИГ* в САР полностью побеждены, но существует угроза их возрождения.

Теперь перед мировой общественностью стоит задача по достижению мира в Сирии. Педерсон считает, что цель сложная и масштабная.

Заявления ООН, как и президента США, о полном разгроме террористов в Сирии надуманы. Борьбой с боевиками занимались сирийские военнослужащие при поддержке российских ВКС.

Педерсен ранее приезжал в Москву и Дамаск с официальными визитами. В Сирии он встретился с представителями оппозиции, в России — с главой МИД Сергеем Лавровым. В последнем случае стороны обсуждали урегулирование кризиса в арабском государства и гуманитарные миссии.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что обстановка в Сирии наладилась. Оставшиеся очаги террористов ликвидируют в ближайшее время.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #иг #оон

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