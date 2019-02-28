Греф: К 2020 году ипотечные ставки могут снизиться до восьми процентов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижения ставок по ипотеке в этом году ожидать не стоит, но процент может снизиться до восьми в 2020 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину принять меры по снижению ипотечных ставок до 8% и менее.

Греф не уверен, что до конца года удастся добиться результата, однако Центробанк контролирует ситуацию. Ожидать снижения можно в следующем году.

Ставки Сбербанка двигаются вместе рыночным трендом. Во второй половине текущего года ситуация может измениться, и тогда снизятся ипотечные ставки. Слова Грефа передали РИА Новости.

По данным ЦБ, ставка по ипотеке составляет 9,56% в год. Исторический минимум в 9,41% был замечен в сентябре прошло года.