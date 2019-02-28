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19:31   28 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив

США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив

Американская сторона отказалась дать обещание главе Украины Петру Порошенко относительно поддержки, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив.

Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на информированный источник в американских экспертных кругах. При этом отмечается, что Белый дом не уверен в том, что повторную акцию Украины поддержит Европейский союз. Такой расход во мнениях вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Потому Порошенко отказали в довольно жесткой форме, отметил собеседник издания. В том числе, украинский лидер получил отказ на встрече с вице-президентом Майклом Пенсом в Мюнхене, а также по другим каналам.

В качестве компенсации американцы, сообщает источник, направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк», который накануне покинул украинский берег. Отмечается, что этим жестом "подсластили пилюлю" и дали повод заявлять о поддержке на море со стороны США.

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Автор: Ада Ларионова
#сша #порошенко #политика

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