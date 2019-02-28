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19:08   28 Февраля 2019
Россия

Новый фигурант по делу Арашуковых арестован до 24 апреля

Новый фигурант по делу Арашуковых арестован до 24 апреля

Заместитель гендиректора ставропольского отделения «Газпрома» Замир Борсов отправлен в следственный изолятор до 24 апреля по решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Замир Борсов подозревается в участии в ОПГ и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Суд ходатайствовал и об аресте другого фигуранта дела: исполняющей обязанности директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирины Валешной. Уже семь фигурантов по делу Арашуковых находятся под следствием: среди них старший и младший Арашуковы, а также их родственники и друзья, занимающие ключевые посты в филиалах компании «Газпром» на Северном Кавказе. Еще несколько человек находятся в розыске.

Новый фигурант по делу Арашуковых арестован до 24 апреля

Напомним: сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков утром 30 января был задержан в зале Совета Федерации. Следствие обвиняет сенатора в убийствах, участии в организованной преступной группировке и давлении на свидетеля. Рауф Арашуков свою вину не признал. В тот же день по подозрению в хищении газа арестовали отца сенатора, советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Расследование показало, что Рауль Арашуков злоупотреблял служебными связями в компании «Газпром» и назначал главами региональных отделений газовой компании своих близких друзей и родственников. Ущерб от хищения газа составляет более 30 миллиардов рублей. Арашуков-старший, как и его сын, не признает свою вину в деле о крупном мошенничестве.

Новый фигурант по делу Арашуковых арестован до 24 апреля

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Автор: Александра Леснова
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