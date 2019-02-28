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18:39   28 Февраля 2019
Политика

Беглов заявил, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России

Беглов заявил, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на открытии III международного форума труда заявил, что в городе самый низкий уровень безработицы по стране — всего 1,5%. Поэтому администрация нацелена на создание условий для инноваций и исследовательских центров, чтобы привлечь молодых специалистов со всей России.

Беглов отметил, что город начинает новый этап развития. Правительство Петербурга займется повышением профессионального уровня жителей, привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест с высокой зарплатой. 

Беглов заявил, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России

Говоря о рынке труда города, Беглов заявил, что сферу ждут серьезные изменения. В результате вырастет количество молодых специалистов, особенно в органах власти. 

Рынок труда получится расширить за счет проектов переподготовки людей старше 45 лет. Правительство договорится о таких проектах с представителями бизнеса. В планах сделать обучение бесплатным.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #беглов #безработица

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