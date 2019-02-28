Роскомнадзор подаст на Facebook в суд за административное правонарушение

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Протокол в отношении американской компании составлен в связи с тем, что в Facebook не предоставили Роскомнадзору необходимых сведений о локализации баз персональных пользовательских данных на территории России.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — прокомментировали ситуацию в Роскомнадзоре.

Напомним: в конце января Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании не предоставили конкретного ответа на требование регулятора о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Перспективы иска невелики: Роскомнадзор может оштрафовать корпорацию максимум на 5 тысяч рублей в рамках административного правонарушения. Стоит отметить, что Facebook систематически не выполняет требования российского законодательства.

Гораздо более серьезный многомиллиардный штраф грозит компании со стороны Федеральной торговой комиссии США за утечку личных данных 87 миллионов пользователей социальной сети через политическую консалтинговую компанию Cambridge Analytica. Компания Facebook нарушила соглашение, по которому передача личных данных третьим лицам может осуществляться только после разрешения пользователей.