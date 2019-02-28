Коалиция США заявила об убийстве более 1250 мирных жителей в Ираке и Сирии

Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами стали более 1200 мирных жителей в Ираке и Сирии.

Такие данные следуют из отчета, который опубликован штабом операции «Непоколебимая решимость». По его данным, с августа 2014 года международная коалиция нанесла 33,9 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии. Погибли 1257 мирных жителей.

Военные эксперты много раз говорили, что коалиция намеренно уменьшает число погибших мирных жителей в Ираке и Сирии. По данным аналитиков, только в 2017 году жертвами авиаударов стали более шести тысяч гражданских.