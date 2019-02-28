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18:14   28 Февраля 2019
Весь мир

Коалиция США заявила об убийстве более 1250 мирных жителей в Ираке и Сирии

Коалиция США заявила об убийстве более 1250 мирных жителей в Ираке и Сирии

Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами стали более 1200 мирных жителей в Ираке и Сирии. 

Такие данные следуют из отчета, который опубликован штабом операции «Непоколебимая решимость». По его данным, с августа 2014 года международная коалиция нанесла 33,9 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии. Погибли 1257 мирных жителей.

Военные эксперты много раз говорили, что коалиция намеренно уменьшает число погибших мирных жителей в Ираке и Сирии. По данным аналитиков, только в 2017 году жертвами авиаударов стали более шести тысяч гражданских.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #авиаудары #международная коалиция

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