Президент Судана Омар аль-Башир ввел в стране режим чрезвычайного положения. Его заместитель Авад ибн Ауф пояснил, что мера направлена на стабилизацию экономической ситуации.

Политик добавил, что режим не направлен на запрет демонстраций против правительства.

Глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с ФАН напомнил, что в стране очень высок уровень коррупции. Режим ЧС позволит «в корне переломить ситуацию», уверен эксперт.

Цеков полагает, что борьбу с коррупцией нужно вести последовательно на всех уровнях. Решение руководства Судана ввести режим ЧС — суверенное право. Скорее всего, они решились на это, потому что другие меры оказались неэффективны.

Парламентарий также указал, что некоторые страны раскритиковали Судан за введение режима ЧС, якобы, государство вернулось «к военному положению». В частности, такую точку зрения выразили США, Великобритания, Норвегия и Канада.

Эксперт уверен, что руководство этих стран умеет только критиковать и не может допустить, что суверенное государство пойдет по собственному пути. США и другие западные страны раньше не очень беспокоились по поводу коррупции в Судане, но зато сразу же стали негодовать, когда в африканской стране ввели режим ЧС.

Цеков добавил, что посредством США многие страны утратили государственность. Поэтому следовать «советам» Белого дома опасно. Становится понятно, что если на Западе беспокоятся о действиях третьего государства, то эта самая страна идет в правильном направлении.

Если же государство подчиняется США и Евросоюзу, то это приводит к переворотом и ухудшению жизни населения. В связи с этим Судан должен вести собственную политику, не оглядываясь на мнение коллективного Запада.

Граждане Судана введение режима чрезвычайной ситуации приняли спокойно.