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18:52   28 Февраля 2019
Весь мир

Западная коалиция призналась в убийстве мирных жителей в Сирии и Ираке

Западная коалиция призналась в убийстве мирных жителей в Сирии и Ираке

Свыше 1250 мирных жителей стали жертвами атак с воздуха международной коалиции во главе с США в Ираке и Сирии. Соответствующие данные содержатся в отчете, который был обнародован штабом операции «Непоколебимая решимость», передает ФАН.

В нем отмечается, что с августа 2014 года международная коалиция нанесла 33,9 тысяч авиационных ударов в Ираке и Сирии, в результате чего 1257 мирных жителей погибли.

«По меньшей мере 1257 мирных жителей были непреднамеренно убиты от ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — сказано в отчете.

Военные аналитики и эксперты неоднократно отмечали, что западная коалиция намерено занижает число жертв из числа мирных жителей в Ираке и Сирии. Согласно их информации, только в 2017 году жертвами налетов коалиции во главе с Соединенными Штатами в Ираке и Сирии стали более шести тысяч мирных граждан.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #иран

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