Истребители РФ Су-30 и американские F-16 впервые сошлись в бою

Воздушная схватка самолетов ВСС Индии и Пакистана произошла на границе двух стран в четверг, 28 февраля. По данным Economic Times, всего в бою участвовали 32 индийских и пакистанских самолета.

Для патрулирования приграничного района ВВС Индии использовали минимум четыре российских истребителя Су-30 . ВВС Пакистана направили в район не менее восьми самолетов F-16 производства Соединенных Штатов.

Индийские военные сообщили об одном сбитом истребителе противника, при этом Пакистан отвергает данные. По данным СМИ, пакистанские ВВС заявляют, что авиация не направлялась в район предполагаемого воздушного боя.

Напомним, эскалация индо-пакистанского конфликта началась на следующий день после того, как Индия нанесла удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») на подконтрольной Пакистану части Кашмира. Ранее боевики взяли ответственность за теракт в Кашмире 14 февраля. Его жертвами стали 45 человек.