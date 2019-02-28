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17:55   28 Февраля 2019
Весь мир

Истребители РФ Су-30 и американские F-16 впервые сошлись в бою

Истребители РФ Су-30 и американские F-16 впервые сошлись в бою

 

Воздушная схватка самолетов ВСС Индии и Пакистана произошла на границе двух стран в четверг, 28 февраля. По данным Economic Times, всего в бою участвовали 32 индийских и пакистанских самолета.

Для патрулирования приграничного района ВВС Индии использовали минимум четыре российских истребителя Су-30 . ВВС Пакистана направили в район не менее восьми самолетов F-16 производства Соединенных Штатов.

Индийские военные сообщили об одном сбитом истребителе противника, при этом Пакистан отвергает данные. По данным СМИ, пакистанские ВВС заявляют, что авиация не направлялась в район предполагаемого воздушного боя.

Напомним, эскалация индо-пакистанского конфликта началась на следующий день после того, как Индия нанесла удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») на подконтрольной Пакистану части Кашмира. Ранее боевики взяли ответственность за теракт в Кашмире 14 февраля. Его жертвами стали 45 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#индия #пакистан #f-16 #су-30

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