Депутаты хотят переименовать Курильские острова
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов от лица думской фракции и всей партии призвал переименовать Курильские острова в Русские.
«Потому что они были, есть и будут русскими», — заявил политик в эфире телевизионного канала «Россия 24».
Он напомнил, что первооткрывателями этих территорий были русские казаки.
Ранее японская сторона заявила протест РФ в связи с поездкой на Курильские острова специального представителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Глава правительства Японии Есихидэ Суга, вопреки тому, что Токио продолжит с Москвой переговоры о заключении мирного договора и решении территориального вопроса.
Два государства долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Япония заявляет право на курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах от 1855 года.