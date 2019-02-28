Депутаты хотят переименовать Курильские острова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов от лица думской фракции и всей партии призвал переименовать Курильские острова в Русские.

«Потому что они были, есть и будут русскими», — заявил политик в эфире телевизионного канала «Россия 24».

Он напомнил, что первооткрывателями этих территорий были русские казаки.

Ранее японская сторона заявила протест РФ в связи с поездкой на Курильские острова специального представителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Глава правительства Японии Есихидэ Суга, вопреки тому, что Токио продолжит с Москвой переговоры о заключении мирного договора и решении территориального вопроса.

Два государства долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Япония заявляет право на курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах от 1855 года.