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17:34   28 Февраля 2019
Весь мир

Власти Греции перевели Винника в спецбольницу

Власти Греции перевели Винника в спецбольницу

Греческие правоохранителши Греции перевели россиянина Александра Винника, который более 90 дней назад объявил голодовку протеста против нарушения его прав, в специализированную больницу. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тимофей Мусатов.

Адвокаты несколько недель безуспешно пытались добиться, чтобы Винника перевели в больницу, где ему могла бы быть оказана квалифицированная помощь.Несколько дней назад уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова навестила Винника в больнице. После встречи она обратилась к главе Минюста Греции с просьбой экстрадировать Винника в Россию. Также омбудсмен попросила главу Международного комитета Красного креста и министра здравоохранения Греции содействовать оказанию россиянину медицинской помощи.

Российский бизнесмен Александр Винник был арестован в конце июля прошлого года в Греции по американскому обвинению в отмывании денег и помещен в тюрьму строгого режима. В настоящее время он ждет решения Верховного суда по запросу об экстрадиции.

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Автор: Вячеслав Каширин
#греция #общество #весь мир #винник

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