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19:35   28 Февраля 2019
Весь мир

Кибервойска США провалили атаку на российские СМИ, но деньги им все равно заплатят

Кибервойска США провалили атаку на российские СМИ, но деньги им все равно заплатят

Летом 1982 года на газопроводе Уренгой-Сургут-Челябинск, по утверждениям военного эксперта Томаса Рида и писателя-политолога Питера Швайцера, прогремел мощный взрыв. Организацию диверсии американские эксперты приписывали Центральному разведывательному управлению США.

Якобы спецслужба знала о планах КГБ выкрасть программу для автоматизации технологических процессов на газопроводах на основании сведений, предоставленных офицером КГБ Владимиром Ветровым, завербованным французской разведкой. Легенда гласит, что американские спецслужбы заложили в софт троянскую программу, которая сработала в час X.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Проверить достоверность истории одной из первых громких киберопераций времен холодной войны сложно, однако диверсии и дезинформация с развитием компьютерных технологий стали привычными методами спецслужб в цифровом пространстве. В 2018 году замглавы Пентагона Патрик Шанахан признал кибератаки полноценными боевыми действиями наряду с наземными, морскими, воздушными и космическими операциями. Виртуальная война требует средств. В оборонном бюджете на 2019 год Конгресс заложил 610 миллионов долларов на нужды Киберкомандования США.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Созданную в 2009 году структуру наделили полномочиями атаковать иностранные сети ежедневно для предупреждения угроз извне в рамках принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности. Из документа следует, что главными врагами Америки в виртуальном пространстве стали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

«Эти противники используют кибер-инструменты, чтобы подорвать нашу экономику, демократию и украсть нашу интеллектуальную собственность», - предостерегают авторы.

О том, что угрозу для национальной безопасности США представляют журналисты, в документе умалчивалось, однако в ноябре 2018 года, по данным The Washington Post, кибервойска атаковали российское издание «Федеральное агентство новостей». Пентагон связал ФАН с неким «Агентством интернет исследований», создание которого СМИ приписывают бизнесмену Евгению Пригожину.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Из расследования ФАН следует, что 5 ноября 2018 года был уничтожен контроллер на сервере ФАН и выведены из строя два жестких диска, а также хранилища данных издания USA Really (англоязычный проект ФАН) на арендованных серверах в Швеции и Эстонии. Доступ к локальной сети издания хакеры получили через смартфон сотрудника, но никаких сверхвозможностей кибервойска не продемонстрировали. Хакерская атака почти не повлияла на работу агентств. В то же время сотрудникам приходили смс и электронные письма с призывами «задуматься о своей деятельности» и оставить в покое американские выборы.

«Атака США не привлекла внимания на первом этапе, так как действия US Cyber Command были больше похожи на работу хакеров-самоучек, а не профессионалов. Ущерб ФАНу практически не был нанесен – выведенные из строя части сервера были оперативно заменены, для USAReally созданы новые зеркала и работа продолжилась в штатном режиме. Сотрудники ФАН и USAReally, благодаря слаженной работе IT-департамента, ни на минуту не прекращали свою работу», —  рассказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. 

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Несмотря на огромные бюджеты, американская цифровая оборона, исповедующая принцип упреждающих ударов, пока далека от совершенства. Директор научно-исследовательского института Лексингтона, который изучает вопросы безопасности, Лорен Томпсон в своей статье для Forbes называл основной проблемой кибербезопасности США бюрократию.

«Несмотря на потраченные миллиарды, правительственные сети и организации, поддерживающие инфраструктуру частного сектора, по-прежнему полны уязвимостей, которые могут использовать онлайн-агрессоры. Анонимность интернета, усиленная программным обеспечением, скрывающим источник атак, делает почти невозможным сдерживание угроз, потому что мы не можем с уверенностью сказать, происходит ли вторжение в Санкт-Петербурге или просто проходит через серверы там. Сдерживание работает только тогда, когда вы точно знаете, кто враг», - опасался Томпсон.

Слова эксперта подтверждает история неудачной модернизации компьютерных сетей для ВВС США, которые обошлась налогоплательщикам в миллиард долларов и не оправдывала затраченных средств.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Впрочем, за Океаном кичатся умением вставлять палки в колеса развивающихся стран. В 2011 году госсекретарь США Хиллари Клинтон торжествовала. По ее словам, иранская ядерная программа отброшена на несколько лет назад благодаря вирусу Stuxnet. The New York Times авторство червя приписывала спецслужбам Израиля и США. Бывший аналитик ЦРУ Мэтью Бэрроуз утверждал, что Stuxnet вывел из строя тысячу иранских центрифуг для обогащения уранового топлива.

Благодаря бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену мир узнал о массированных кибератаках на серверы китайских провайдеров мобильной связи, университет Циньхуа и многолетнем электронном шпионаже американских спецслужб за Китаем и Гонконгом.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Поднебесная в глобальном киберпротиовстоянии с Америкой взяла на вооружение средство намного эффективнее вирусов. Осенью 2018 года агентство Bloomberg со ссылкой на ЦРУ США сообщало о шпионаже со стороны Китая методом внедрения секретных чипов в технику крупных американских компаний, в том числе Apple и Amazon. Компании отрицали наличие имплантов в аппаратуре.

Кибервойска дяди Сэма не оправдали потраченных миллиардов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 февраля, комментируя атаки на российскую прессу, заявила, что Москва отправит запросы в международные структуры. ФАН, как выяснилось, оказался не единственной целью хакеров.

«Была масштабнейшая атака на российский сегмент интернета, а также на интернет-ресурсы ряда российских СМИ. В частности, недавно в течение нескольких дней атака на "НТВ Мир" с участием 3 миллионов IP-адресов, большинство из которых зарегистрировано в США. Мы продолжим плотно отслеживать ситуацию о масштабах киберугроз», - сообщила Захарова.

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Автор: Максим Сахаров
#россия #сша #хакеры #кибератаки #кибервойска

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