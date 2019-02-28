Кибервойска США провалили атаку на российские СМИ, но деньги им все равно заплатят

Летом 1982 года на газопроводе Уренгой-Сургут-Челябинск, по утверждениям военного эксперта Томаса Рида и писателя-политолога Питера Швайцера, прогремел мощный взрыв. Организацию диверсии американские эксперты приписывали Центральному разведывательному управлению США.

Якобы спецслужба знала о планах КГБ выкрасть программу для автоматизации технологических процессов на газопроводах на основании сведений, предоставленных офицером КГБ Владимиром Ветровым, завербованным французской разведкой. Легенда гласит, что американские спецслужбы заложили в софт троянскую программу, которая сработала в час X.

Проверить достоверность истории одной из первых громких киберопераций времен холодной войны сложно, однако диверсии и дезинформация с развитием компьютерных технологий стали привычными методами спецслужб в цифровом пространстве. В 2018 году замглавы Пентагона Патрик Шанахан признал кибератаки полноценными боевыми действиями наряду с наземными, морскими, воздушными и космическими операциями. Виртуальная война требует средств. В оборонном бюджете на 2019 год Конгресс заложил 610 миллионов долларов на нужды Киберкомандования США.

Созданную в 2009 году структуру наделили полномочиями атаковать иностранные сети ежедневно для предупреждения угроз извне в рамках принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности. Из документа следует, что главными врагами Америки в виртуальном пространстве стали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

«Эти противники используют кибер-инструменты, чтобы подорвать нашу экономику, демократию и украсть нашу интеллектуальную собственность», - предостерегают авторы.

О том, что угрозу для национальной безопасности США представляют журналисты, в документе умалчивалось, однако в ноябре 2018 года, по данным The Washington Post, кибервойска атаковали российское издание «Федеральное агентство новостей». Пентагон связал ФАН с неким «Агентством интернет исследований», создание которого СМИ приписывают бизнесмену Евгению Пригожину.

Из расследования ФАН следует, что 5 ноября 2018 года был уничтожен контроллер на сервере ФАН и выведены из строя два жестких диска, а также хранилища данных издания USA Really (англоязычный проект ФАН) на арендованных серверах в Швеции и Эстонии. Доступ к локальной сети издания хакеры получили через смартфон сотрудника, но никаких сверхвозможностей кибервойска не продемонстрировали. Хакерская атака почти не повлияла на работу агентств. В то же время сотрудникам приходили смс и электронные письма с призывами «задуматься о своей деятельности» и оставить в покое американские выборы.

«Атака США не привлекла внимания на первом этапе, так как действия US Cyber Command были больше похожи на работу хакеров-самоучек, а не профессионалов. Ущерб ФАНу практически не был нанесен – выведенные из строя части сервера были оперативно заменены, для USAReally созданы новые зеркала и работа продолжилась в штатном режиме. Сотрудники ФАН и USAReally, благодаря слаженной работе IT-департамента, ни на минуту не прекращали свою работу», — рассказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Несмотря на огромные бюджеты, американская цифровая оборона, исповедующая принцип упреждающих ударов, пока далека от совершенства. Директор научно-исследовательского института Лексингтона, который изучает вопросы безопасности, Лорен Томпсон в своей статье для Forbes называл основной проблемой кибербезопасности США бюрократию.

«Несмотря на потраченные миллиарды, правительственные сети и организации, поддерживающие инфраструктуру частного сектора, по-прежнему полны уязвимостей, которые могут использовать онлайн-агрессоры. Анонимность интернета, усиленная программным обеспечением, скрывающим источник атак, делает почти невозможным сдерживание угроз, потому что мы не можем с уверенностью сказать, происходит ли вторжение в Санкт-Петербурге или просто проходит через серверы там. Сдерживание работает только тогда, когда вы точно знаете, кто враг», - опасался Томпсон.

Слова эксперта подтверждает история неудачной модернизации компьютерных сетей для ВВС США, которые обошлась налогоплательщикам в миллиард долларов и не оправдывала затраченных средств.

Впрочем, за Океаном кичатся умением вставлять палки в колеса развивающихся стран. В 2011 году госсекретарь США Хиллари Клинтон торжествовала. По ее словам, иранская ядерная программа отброшена на несколько лет назад благодаря вирусу Stuxnet. The New York Times авторство червя приписывала спецслужбам Израиля и США. Бывший аналитик ЦРУ Мэтью Бэрроуз утверждал, что Stuxnet вывел из строя тысячу иранских центрифуг для обогащения уранового топлива.

Благодаря бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену мир узнал о массированных кибератаках на серверы китайских провайдеров мобильной связи, университет Циньхуа и многолетнем электронном шпионаже американских спецслужб за Китаем и Гонконгом.

Поднебесная в глобальном киберпротиовстоянии с Америкой взяла на вооружение средство намного эффективнее вирусов. Осенью 2018 года агентство Bloomberg со ссылкой на ЦРУ США сообщало о шпионаже со стороны Китая методом внедрения секретных чипов в технику крупных американских компаний, в том числе Apple и Amazon. Компании отрицали наличие имплантов в аппаратуре.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 февраля, комментируя атаки на российскую прессу, заявила, что Москва отправит запросы в международные структуры. ФАН, как выяснилось, оказался не единственной целью хакеров.