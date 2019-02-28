Посол Замбии позвала в страну французские агропромышленные группы

Посол Замбии в Париже Кристина Касеба пригласила в страну французские агропромышленные компании. Дипломат отметила, что Париж предпочитает работать с франкоговорящими странами и забывает про англоязычные, такие как Замбия.

Касеба напомнила, что согласно «Седьмому национальному плану развития» (7NDP) в приоритете уделять внимание сельскому хозяйству для снижении уровня нищеты в африканской стране. Французские сельскохозяйственные компании могли бы помочь в реализации этой нормы. Однако, предприятия вкладывают больше денег во франкоговорящие страны.

Посол рассказала, что все больше молодежи решило заняться сельским хозяйством, поэтом отрасль нужно механизировать. Касеба накануне посетила парижскую агропромышленную выставку SIMA-2019.

Предложение Касебы привлечь в Замбию французские предприятия может обернуться для африканской страны еще большими проблемами. Для этого достаточно посмотреть на франкоговорящие страны континента, особенно на их уровень нищеты. Рядом с французским бизнесом идут и политические интересы.

По примеру ЦАР можно понять, что парижское влияние на страну чаще сказывается негативно.

Большинство англоговорящих стран в Африке — бывшие колонии Великобритании. Влияние Лондона там чувствуется до сих пор. Если вдруг интересы Великобритании и Франции столкнутся в африканской стране, то это приведет к борьбе, как среди бизнеса, так и среди «элиты».