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17:40   28 Февраля 2019
Россия

Майор ЧФ и сожительница осуждены за шпионаж в пользу Украины

Майор ЧФ и сожительница осуждены за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора черноморского флота и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

По данным правоохранителей, А.С. Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименко. После она привлекла к сотрудничеству майора Д.А. Долгополова. Сожители передавали Киеву сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, тем самым разглашая государственную тайну.

Уточняется, что фигуранты дела полностью признали свою вину и выражают раскаяние. Приговор может быть обжалован до вступления в силу.

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Автор: Арсений Аскольский

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