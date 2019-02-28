Бастрыкин призвал не снижать темпов борьбы с коррупцией в сфере гособоронзаказа

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин приказал следователям бороться с коррупцией в области гособоронзаказа. Глава Следственного комитета заявил об этом на заседании коллегии МВД.

Среди прочих задач, поставленных Бастрыкиным, были: нарастить сотрудничество с гражданами, сохранить высокое качество предварительного следствия и не снижать темпов по противодействию коррупции в сфере гособоронзаказа.

Результаты работы СК РФ за прошедший год Бастрыкин оценил положительно. Он поблагодарил главу ГВСУ Александра Сорочкина и личный состав за работу. Председатель Следственного комитета также хорошо высказала о работе ведомства на территории Сирии, поблагодарил Минобороны РФ за содействие и безопасность следователей.